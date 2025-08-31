XGが昨日30日(土)、東京都・味の素スタジアムにて開催された＜a-nation 2025＞にヘッドライナーとして初出演を果たした。XGにとって音楽フェスの出演は今年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス＜コーチェラ2025＞（Coachella Valley Music and Arts Festival）以来。ヘッドライナーアーティストとしてオーディエンスの大歓声で迎え入れられたXGは、この日のために用意された、XGの個性と世界観が存分に表現された衣装で登場