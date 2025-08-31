来年3月に開かれる鹿児島マラソンのエントリーが今月から始まり、参加賞として配られるTシャツがお披露目されました。 鹿児島マラソン2026は来年3月1日に開かれ、今月8日からエントリーが始まりました。参加賞としてランナーに配られるTシャツが、このほど鹿児島市役所で披露されました。 火山灰をイメージした色に、西郷隆盛や桜島をモチーフにしたイラストが描かれています。 この日は鹿児島市