GOING UNDER GROUNDの松本素生(Vo, G)とベーシストのウエノコウジによるユニット“マツモトソウとウエノコウジ”が2025年11月、ショートツアーを開催することが発表となった。2025年夏の全国15ヶ所ツアー＜スカンピンストンプ＞の勢いを受けて、11月から開催されるショートツアーが＜スカンピンリターンズ＞だ。同ツアーは11月15日の愛知・豊川 ete by Rebelを皮切りに、11月16日に静岡・浜松 GRINDHOUSE、11月22日に群馬・hair4ch