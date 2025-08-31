大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となる『リベンジ・スパイ』。本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。8月30日（土）に放送された第8話では、花と両想いになった優我がこのまま“藺牟田メディカルデータ”の闇を暴くべきか悩んでいた。そんなとき花は優我の復讐に気がつき、ある決断を