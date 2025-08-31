中島美嘉が2005年8月31日にリリースしたシングル「GLAMOROUS SKY」が、本日でちょうど発売20周年を迎えた。これを記念し、同楽曲のミュージックビデオが新たに4K映像としてYouTubeに公開された。「GLAMOROUS SKY」は、映画『NANA』の主題歌として主人公・NANAを演じた中島美嘉がNANA starring MIKA NAKASHIMA名義で発表したロックナンバー。作詞を原作者の矢沢あい、作曲をHYDEが手がけ、中島のキャリアを代表する一曲として、現在