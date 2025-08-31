【今週の秘蔵フォト】宮崎景子は１９９９年に３期「ワンギャル」の１人として、ガングロギャルのキャラクターでバラエティー番組「ワンダフル」（ＴＢＳ系）にレギュラー出演し、人気を集めた。２０００年には人気番組「進ぬ！電波少年」（日本テレビ系）で１５人の少女が無人島でサバイバル生活に挑む過酷企画「１５少女漂流記」に出演して一気に全国区となった。０３年１２月２１日付東スポでは宮崎のインタビューが掲載されて