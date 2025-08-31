今回は、運転手扱するママ友の図々しすぎる発言についてのエピソードを紹介します。当たり前のように車に乗り込んでくる…「同じマンションに住むママ友のTさんは、私に会うたび（ほぼ毎日ですが）『車に乗せて』と言ってきます。最近は私に対し申し訳なさそうにするどころか、当たり前のように車に乗り込み、『人の役に立ててよかったでしょ？』と上から目線で言ってくるんです。そしてこの前コストコに行こうとしているとTさんに