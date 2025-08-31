目は体にある大切な臓器の中でも、表面に出ている臓器だ。その大切な臓器が夏場には強い紫外線にさらされ、ダメージを受け続けていることになる。病気を発症させないために、いったいどういう対策をすればいいのか、眼科医の杉本由佳先生に教えてもらおう。――目の紫外線対策について教えてください杉本医師（以下、杉本）日傘や帽子、サングラス、ＵＶカットのコンタクトレンズなどを活用してください。何も遮るものがない