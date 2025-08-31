中村アンと小澤征悦が夫婦役でダブル主演するドラマ『こんばんは、朝山家です。』（ABCテレビ／毎週日曜22時15分）がクランクアップを迎え、中村、小澤をはじめ、さとうほなみ、小島健（Aぇ! group）、影山優佳、渡邉心結、嶋田鉄太、松尾諭からコメントが到着した。【写真】さとうほなみ、Aぇ! group・小島健、影山優佳らもクランクアップ！脚本・監督を手掛ける足立紳が自身の連載日記『後ろ向きで進む』をベースに執筆した