【平成球界裏面史近鉄編１１９】平成１０年（１９９８年）の夏の甲子園準々決勝で横浜高とＰＬ学園が延長１７回の激戦を行った記憶は野球ファンの脳裏にとどまっていることだろう。さらに、この試合で輝きを放った選手が、近鉄最後のシーズンとなった平成１６年（２００４年）にブレークしたことも覚えているだろうか。その選手の名は大西宏明。ＰＬ学園から近大、近鉄、オリックス、横浜、ソフトバンクと渡り歩いた波乱の野球人