ヤンクロックバンド「氣志團」のメインボーカル・綾小路翔さんが、SNSで広がる「エコーチェンバー」への危機感を訴えている。「君がマジなら俺も真剣に答えるぜ」発端となったのは、2025年8月21日に開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD）の公式イベントで、愛媛県今治市、千葉県木更津市、新潟県三条市、山形県長井市の4市が、独立行政法人国際協力機構（JICA）によるアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定されたことだった。