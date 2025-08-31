フリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が30日、自身のインスタグラムを更新。韓国メイク姿を披露した。【写真】「プリンセスみたい」三田友梨佳アナの美ぼうあふれる韓国メイク姿三田アナは韓国への旅行を明かし、「韓国料理が大好きでいつもは『食＋買い物』がメインなのですが、今回は初めて韓国のサロンでメイクを体験してきました」と報告。「顔にパックをしながらアイメイクから始めたり、普段とは違う工程に驚きの連続