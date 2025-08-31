2025年、太平洋戦争が終わって80年。戦争を題材にしたさまざまな映画やTVドラマが制作されているが、映画『雪風 YUKIKAZE』は、尊い命を守るため、仲間全員を救おうと奮闘した駆逐艦「雪風」を題材にしており、人間ドラマの部分に強く惹かれる作品となっている。 参考：奥平大兼、感情移入しやすくなる“自然体な演技”の秘訣「作品の没入感に繋がれば」 太平洋戦争中に実在した雪風は、海軍で“幸運艦”と呼ばれていた。