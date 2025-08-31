自民党臨時総裁選の是非を巡り、斎藤洋明財務副大臣は３１日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で実施に賛成する意向を表明した。「副大臣の辞任を求められれば辞任する」とも書き込んだ。斉藤氏は「一連の選挙で示された民意に対して、政治的責任を明らかにすべきだ。総裁が代わっても自民党の改革は必要だが、リーダーがまず率先して責任を明確にすべきだ」と訴えた。