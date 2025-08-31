Ｊ１名古屋は３１日、この日ホーム・豊田スタジアムで行われる第２８節ＦＣ東京戦のチケットが全席完売となったことを発表した。１０日の京都戦（１●２、３万９８９６人）、２３日の川崎戦（３●４、４万５５人）に続き、クラブ史上初のホームゲーム３戦連続完売となった。クラブは「多くのグランパスファミリーの皆さまの熱い後押しに感謝いたします」と発信している。チームはここまで７勝７分け１３敗で１６位。降格圏（