阪神・畠世周投手が１軍に昇格する見込みであることが３１日、分かった。右腕は現役ドラフトで今季から加入。４月３日の広島戦（由宇）で先発も、右中指のコンディション不良により１／３回で緊急降板となった。それから８月までリハビリに励んだ。８月１４日の中日戦（ＳＧＬ）で１回２安打無失点と復帰登板を果たすと、その後も３試合に登板し、全て無失点に抑えていた。