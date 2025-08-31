簡単に作れて毎日飲めるお茶を不調に合わせてチョイス。梅干し・はちみつ・紅茶は、どれも体を温めて冷えに作用。また、はちみつは、便秘やお腹の調子が悪いときにも◎。梅干しはちみつ紅茶レシピ出典: 美人百花.com材料（1杯分）梅干し…1個はちみつ…小さじ1/2紅茶…200ml作り方カップに梅干しとはちみつを入れ、紅茶を注ぎ、梅干しをほぐしながら飲む。掲載：美人百花