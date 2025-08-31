外国人の受け入れ上限の是非 鈴木法相「議論を開始する」との考えFNNプライムオンライン

外国人の受け入れ上限の是非 鈴木法相「議論を開始する」との考え

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 鈴木法相が31日の番組で、外国人の受け入れ上限について言及した
  • 総人口に占める外国人比率が10%台に到達する時期について言及
  • 「最速のペースで2040年ごろで、かなり前倒しの可能性がある」と述べた
記事を読む

おすすめ記事

  • 実家の母が「福沢諭吉」の1万円札を“100枚以上”タンス預金していた！ 大量の“旧札”を貯め込んでおくと使えなくなるって本当!?
    実家の母が「福沢諭吉」の1万円札を“100枚以上”タンス預金していた！ 大量の“旧札”を貯め込んでおくと使えなくなるって本当!? 2025年8月28日 13時0分
  • 国民年金は「40年」納付で「満額」ですが、「10年」しか払っていない場合でも「毎月1万円」くらいはもらえるのでしょうか？
    国民年金は「40年」納付で「満額」ですが、「10年」しか払っていない場合でも「毎月1万円」くらいはもらえるのでしょうか？ 2025年8月28日 14時50分
  • ※画像はイメージです。（画像素材：PIXTA）
    USJで「絶対失敗しない」ための10の鉄則。効率的に楽しむための重要ポイント 2025年8月29日 20時0分
  • 漫画「【1万円ボタン】〜1km以内の命と引き換えに〜」のカット（大友しゅうまさん提供）
    【漫画】「押せば1万円、でも誰かが死ぬ」　ボタンを押した男が迎えた“ゾッとする結末”とは…　“禁断のボタン”に反響続々【作者取材】 2025年8月27日 14時10分
  • ガーコ氏「FANG+の10年後は“今からが本番”」割高リスク指摘も“知らなきゃ大損”と熱弁
    ガーコ氏「FANG+の10年後は“今からが本番”」割高リスク指摘も“知らなきゃ大損”と熱弁 2025年8月24日 13時44分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 芸能界辞めろ 重盛に超大物激怒
    2. 2. 24時間テレビ 史上最大の大惨事
    3. 3. きんに君 集団訴訟されていたか
    4. 4. 「ヒーハー」パクリ疑惑を否定
    5. 5. 性格が悪い「人気俳優S」に愕然
    6. 6. 中日蒼白…もう藤浪責められない
    7. 7. 松屋 注文せず帰る人が続出か
    8. 8. 「9月1日問題」ひろゆき氏が指摘
    9. 9. ジブリ映画「圧倒的1位」の作品
    10. 10. 反町隆史との「協定」崩れ復帰か
    1. 11. 横山裕「お父さん」は3人いる
    2. 12. 「一線越えた方法」で合格者激増
    3. 13. 趣里 父は「不倫略奪婚」報道も
    4. 14. 性暴行のクルド人「刑務所嫌だ」
    5. 15. 目奪われる 愛子さまに絶賛の声
    6. 16. 性加害疑惑で幻滅 長渕剛窮地か
    7. 17. 13歳で妊娠 お腹に両親パニック
    8. 18. 24時間TV フワ&やす子涙の再会か
    9. 19. VIVANT死亡事故 お蔵入り可能性
    10. 20. 「ピカルの定理」めぐり衝撃事実
    1. 1. きんに君 集団訴訟されていたか
    2. 2. 「9月1日問題」ひろゆき氏が指摘
    3. 3. 「一線越えた方法」で合格者激増
    4. 4. 目奪われる 愛子さまに絶賛の声
    5. 5. 性暴行のクルド人「刑務所嫌だ」
    6. 6. 生活保護申請時に財布確認 三重
    7. 7. 「ド貧乏水族館」のお願いに反響
    8. 8. 札幌で成人男性死亡 顔から出血
    9. 9. ワクチン後遺症 苦しむ患者たち
    10. 10. うずくまる女性? はねられ死亡
    1. 11. 27年間連続 日本一汚いヤバい沼
    2. 12. 埼玉県 治安悪化で警察署を新設
    3. 13. 少年とのワンナイト自慢に疑問
    4. 14. BM引き継いだ会社が大規模被害
    5. 15. プーチン氏 日本の軍国主義復活
    6. 16. 歌舞伎町のナイジェリア人の実態
    7. 17. 性暴行のクルド人 漢字読めない
    8. 18. 自死の数日前に中3が記した短冊
    9. 19. 横浜の繁華街で火災 35台が出動
    10. 20. 夫に内緒で 夜職に戻った2児の母
    1. 1. 佳子さま着用で反響→品切れ続出
    2. 2. 衰退の一途辿った養老乃瀧の現在
    3. 3. 自民新組織TOP就任も「反対91%」
    4. 4. 大谷翔平最高 散財続けた夫急逝
    5. 5. 牛丼値下げ すき家自信満々の訳
    6. 6. 5歳の発達障害を疑うも盲点判明
    7. 7. タトゥー炎上 匿名でも法的責任?
    8. 8. 「国宝」朝日新聞社員のモヤモヤ
    9. 9. 河口湖の湖底むき出し 衝撃写真
    10. 10. 入場券あっても万博行けない?
    1. 11. 自民党臨時総裁選の実施「賛成」１２８、「反対」３３…国会議員・都道府県連対象に読売調査
    2. 12. 生活保護に頼った高齢者らの後悔
    3. 13. テレ朝、ネトフリWBC独占に言及
    4. 14. 電車のつり革が掴めない若者増加
    5. 15. 神谷代表「再び日本を侍の国に」
    6. 16. 日印首脳、東北新幹線に同乗　試験車両を見学、技術力PR
    7. 17. 「国民世論と乖離怖い」森山氏　自民総裁選、前倒し要求けん制
    8. 18. 【独自】自民6県連、総裁選の前倒し要求　岐阜は反対、大半「未定」
    9. 19. 石破首相とモディ首相、新幹線に乗車「高速鉄道事業」で意見交換
    10. 20. 合鍵の作製「音」だけで可能か
    1. 1. 1000人以上の男性と寝た 憧れに
    2. 2. イスラエルの空爆で「首相」死亡
    3. 3. 中国で日本人っぽい行動控えて
    4. 4. SNSでトランプ氏の死亡説が拡散
    5. 5. ウクライナ 露の重要な橋を爆破
    6. 6. 広西チワン族に新種 生態調査
    7. 7. 親指の長さ、脳の大きさとの関連性が判明　骨格成長に関わる遺伝子が幼少期の脳発達にも関与　ドイツ研究
    8. 8. 「鬼滅の刃」日本の設定を考察
    9. 9. ロシア 歴史問題で中国と共闘へ
    10. 10. 金正恩氏「リベンジ」の機会か
    1. 11. KFCやピザハット 成長の鍵は
    2. 12. 深センの最新技術に「感動」
    3. 13. 多額収賄罪の露受刑者 服役中か
    4. 14. 米相互関税に「違法で無効」判断
    5. 15. 中露北 異例の3ショット実現へ?
    6. 16. 台風で飛行機が決死の着陸 台湾
    7. 17. エド 水たまりで4千万円の車水没
    8. 18. 山火事で消防士2人逮捕 米
    9. 19. 韓国チアガールの美貌に反響
    10. 20. 中国・天津で首脳会議開催へ
    1. 1. 松屋 注文せず帰る人が続出か
    2. 2. 弟が急死…姉が見たむごい現実
    3. 3. くら寿司の高級店のすごい実力
    4. 4. 2020年卒で転職4回 セクハラ告白
    5. 5. 国民に迫りくる 最大の新負担は
    6. 6. 今「絶対作るべき」クレカを力説
    7. 7. 「18きっぷ」販売激減の理由は
    8. 8. ものづくり大国の日本 転落の訳
    9. 9. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    10. 10. 花瓶割った 親が知るべき賠償法
    1. 11. エアコン室外機カバーの利点
    2. 12. 「セレナ」ベース 車中泊仕様車
    3. 13. 「推しのために」セクシー女優に
    4. 14. 大谷翔平最高 散財続けた夫急逝
    5. 15. 年金繰上げで「失うお金」警鐘
    6. 16. 「私の友人361人」採用担当は
    7. 17. シャトレーゼで不祥事が相次ぐ
    8. 18. 国内初「バス型」ライドシェア、兵庫で１０月開始…バス会社が地域住民雇い公用車３台で運行
    9. 19. 梅田ダンジョンに潜入 潜入
    10. 20. 年収2000万 意外な再就職先
    1. 1. AmazonでニューバランスがSALEに
    2. 2. Amazonでバックパックが最大半額
    3. 3. 常識覆す 電源タップの革新
    4. 4. Amazonセール目前 iPadも登場へ
    5. 5. イヤホン本命「第2世代」の性能
    6. 6. 手首疲れない 高級キーボード
    7. 7. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    8. 8. 23区 平均家賃が安い駅ランク
    9. 9. アディダスがAmazonで最大46%OFF
    10. 10. THE NORTH FACEが最大37%OFFに
    1. 11. Amazonで日用品が最大36%OFFに
    2. 12. 電気代節約に役立つエアコン商品
    3. 13. 財布がない...AirTagが18%オフに
    4. 14. 難病アミロイドーシスを光で治療　東大らの研究
    5. 15. ビールもチューハイもノンアルも。Amazonセールでお酒類がプライスダウン中【9/4まで】
    6. 16. ダイソーの2WAYステッカー。貼るだけで手持ちのスマホケースがMagSafe対応に
    7. 17. 謎多き高エネルギー現象「高速電波バースト」の発生源が判明
    8. 18. 来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
    9. 19. 「爆発的な打撃力」で当たれば必ずホームランになるバットがついに発明される、その威力とは？
    10. 20. iPhoneとAndroidどっち選ぶべき?
    1. 1. 中日蒼白…もう藤浪責められない
    2. 2. 胴元語る「大谷は知っていた」
    3. 3. バレー日本代表と中国が一触即発
    4. 4. 「大谷のためのルール」に反発
    5. 5. ストレス解消? 水着で泳ぐ大谷妻
    6. 6. ゴルフ不倫 妻から2人は敵前逃亡
    7. 7. 松井秀喜氏が「監督就任」に言及
    8. 8. 「大谷が歩いてるぜ」脅しの真相
    9. 9. 元モーグル選手の…水着姿に反響
    10. 10. G失速を総括 岡田氏がズバズバ
    1. 11. 大谷へヤジの男性 思わぬ告白
    2. 12. 消えた天才になる 朗希に失望感
    3. 13. アカン 岡田氏が阿部監督に苦言
    4. 14. 広陵新主将「勝ててよかった」
    5. 15. 高橋光成がMLB挑戦へ 球団OKか
    6. 16. 天心vs井上拓真めぐり元王者指摘
    7. 17. 大谷引退後 日本には住まないか
    8. 18. 巨人のオーダーに騒然 岸田4番
    9. 19. 久保建英の早期交代にファン憤慨
    10. 20. グランアレグリア初子惨敗に沈痛
    1. 1. 芸能界辞めろ 重盛に超大物激怒
    2. 2. 24時間テレビ 史上最大の大惨事
    3. 3. 「ヒーハー」パクリ疑惑を否定
    4. 4. 性格が悪い「人気俳優S」に愕然
    5. 5. 反町隆史との「協定」崩れ復帰か
    6. 6. 横山裕「お父さん」は3人いる
    7. 7. 趣里 父は「不倫略奪婚」報道も
    8. 8. 性加害疑惑で幻滅 長渕剛窮地か
    9. 9. 24時間TV フワ&やす子涙の再会か
    10. 10. 「ピカルの定理」めぐり衝撃事実
    1. 11. VIVANT死亡事故 お蔵入り可能性
    2. 12. 有働「3分」で撮られたお泊り愛
    3. 13. 竹内結子さんの運命が暗転した日
    4. 14. 2年連続不祥事 カトパン夫正念場
    5. 15. 女優2人不倫&熱愛 異例中の異例
    6. 16. 24時間TV 上田のいじりに批判
    7. 17. 石原さとみのCMにツッコミ殺到
    8. 18. みな実はこれ見て大丈夫か…心配
    9. 19. お泊り永瀬&浜辺 物議醸した写真
    10. 20. 津田篤宏が24時間TVで月収告白
    1. 1. 体型カバーも UNIQLO品を絶賛
    2. 2. メイクのプロが無印でリピート
    3. 3. 生後40日 寝たきりの可能性高い
    4. 4. コキンちゃんが「アンパンマンペロペロチョコ」に仲間入り！　台紙デザインもリニューアルして登場
    5. 5. セリアの可愛いチャームが可愛い
    6. 6. 今も批判相次ぐフワ 逆転の一手
    7. 7. 夫が隠れて自慰行為 妻ストレス
    8. 8. 12星座占い 今日の運勢は?
    9. 9. 最強日焼け止めはどれ? ガチ検証
    10. 10. 普通の日傘より涼しい 日本上陸
    1. 11. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
    2. 12. 小1で不登校 どう乗り越えたのか
    3. 13. 「神栖」はなんて読む？ひらがな3文字の茨城県の地名！
    4. 14. 放置子に明け暮れる母 娘の苦悩
    5. 15. 雨にも強く、日常から旅行まで使える万能リュック【コールマン】機能性と快適さを両立したモデルがAmazonで販売中！
    6. 16. モラハラ夫に耐えた母 新人生
    7. 17. 「歩き湯」が水面から現れた正体
    8. 18. 正解がバレバレ!? 誰でも当てられる園児のカブトムシクイズ
    9. 19. 日本初「Anua」新商品を発表
    10. 20. スタバ 秋の新作ティータイム