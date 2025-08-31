「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースが悪循環の陥った。五回に大谷の飛球を走塁ミスで先制点に繋げられず。無得点に終わると、七回に好投していたグラスノーが崩れた。３番キャロルにソロを被弾。グリエル、アレクサンダーに連続二塁打を浴びると、フラストレーションからグラスノーは絶叫。無死二、三塁で続くモレノにセンターへの犠飛を打たれ、中継が乱れた間に二塁ランナーの生