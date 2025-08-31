『めざましテレビ』でオリジナルショートムービーの放送がスタートし、そのゆるい雰囲気と相性の良さで話題となっている噂のバディ、スンスン＆ノンノン。私たちの心を鷲掴みにする、パペットスンスンの世界へ！日常生活を発信するキュートなスンスンに日本中が大注目！パペットの国「トゥーホック」に住んでいるスンスンが、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンとの日々の出来事をムービーやイラスト、マンガにして、YouTube