料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。最近やらかしたという大失敗についてつづった。この日、桜井は「やりたくない書類をぶち込むファイル。。笑 後回しにしていたらそろそろヤバイと気づいた本日」と切り出し「詰めこみすぎた夏休み」「今日になって新学期準備していたつもりがあれない！これない！祭り開催」と慌ただしい様子を明かした。続けて「最近の1番アホな過ちは、、新しく作ったクレカ開封する前に紛失an