セルティックで85発とゴールを量産していただけに、ファンの期待は大きい。それだけに、結果次第ですぐに批判されることも不可避だ。１月にスコットランドを飛び出した古橋亨梧は、移籍先のレンヌで出場機会に恵まれず、半年で再移籍を決断。セルティックでチームメートだった岩田智輝が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加わった。カップ戦初戦でネットを揺らした古橋だが、リーグ戦では常に