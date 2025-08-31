日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、昨シーズンのスペイン1部リーグで11位と低迷した。セルヒオ・フランシスコ新監督体制になった今シーズンは、開幕から2試合連続で引き分け。さらに、30日の第3節では昇格組のオビエド相手にシュート18本を放つも、0-1で敗れた。久保は先発するも1点を追う後半20分に途中交代している。現地紙『ElDesmarque』は「この日本人選手は、ゴールを狙うなど前半30分まではソシエダで最も鋭