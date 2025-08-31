£¸·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£³Àá¤Ç¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÅ¨ÃÏ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤ÇÂÐÀï¡££²ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¯°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢£²¡Ý£³¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£·è¾¡ÅÀ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90¡Ü£·Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬¡¢¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤¹¤È¡¢Åö½é¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢VAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎËö¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎPK¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦