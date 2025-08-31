【モデルプレス＝2025/08/31】ロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱が31日、自身のInstagramを更新。妻で女優の上野樹里が撮影した人気俳優との2ショットを披露した。【写真】上野樹里が撮影 夫＆「のだめ」人気俳優の2ショット◆上野樹里、夫・和田唱撮影の愛犬公開上野が主演を務めるミュージカル「『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」にて劇中の音楽を担当する和田。投稿では「稽古場にて、世界的な巨匠