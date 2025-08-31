◇MLB ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのタイラー・グラスノー投手が7回3失点で降板しました。0-0の7回、コービン・キャロル選手に右中間への28号ソロを浴び、先制点を献上。さらに連続二塁打でノーアウト2、3塁とすると、ガブリエル・モレノ選手の犠牲フライで2点目。さらに3塁への送球が乱れ、3点目を奪われました。グラスノー投手は、試合序盤に指を気にするしぐさをみせ、ユニ