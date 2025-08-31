北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が27日、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）総参謀部直属特殊作戦訓練基地を訪れ、狙撃兵区分隊と特殊作戦区分隊の訓練を視察した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会の趙春龍（チョ・チュンリョン）書記、金正植（キム・ジョンシク）第1副部長らが同行し、努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相、李永吉（リ・ヨンギル）総参謀長が現地で、出迎えた。金正恩氏は、新型の狙撃兵小銃について調べ、「