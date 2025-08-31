8月最終日の31日も関東から西日本の広い範囲で危険な暑さが見込まれています。愛知・名古屋市の予想最高気温は40度となっていて、熱中症に厳重な警戒が必要です。31日も高気圧に覆われ、三重・松阪市飯南や名古屋市ですでに36.9度となっています。街の人は「もう9月っていうと今まで涼しかったのに信じられない暑さで」「子どもは暑いので保冷剤を下に入れたり、扇風機を使って暑くないようにしています」と話していました。予想最