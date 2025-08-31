中国とロシアが主導して設立した新興国の安全保障などの枠組み、上海協力機構の首脳会議が31日から中国で始まります。中国は行事を通じ、アメリカ主導の国際秩序に対抗する姿勢を示したい考えです。上海協力機構の首脳会議は北京に隣接する天津で31日から2日間の日程で開催され、ロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相など加盟10カ国の首脳らが相次いで到着しています。習近平国家主席が会議を主宰し、最終日には参加国首脳