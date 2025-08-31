NHKで好評放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」。“江戸のメディア王”と呼ばれた“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜流星）の波乱万丈の生涯を描く物語は、快調に進行中。８月31日放送の第33回「打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)」では、歌手の新浜レオンが、浄瑠璃の太夫・富本斎宮太夫（とみもといつきだゆう）役で大河ドラマ初出演を果たす。放送を前に、その喜びや収録の舞台裏を語ってくれた。−大河ド