男女の友情が恋愛に発展するのはよくあること。しかし女の子を友達扱いしすぎたせいで、友達以上の関係になれないケースもありそうです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんが、男性に言われて「『やっぱり私は友達どまりか…』とショックを受ける一言」を教えていただきました。【１】自分が入るスキがないと感じる「今、充実しているんだよね」「つまり、彼女いらないってことだよね」（２０代女性）というよう