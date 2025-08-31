夏恒例の日本テレビ「24時間テレビ」で、タレントの長嶋一茂（59）が能登に届けるチャリティーホームラン企画が31日、スタートした。昨年に続き、今年も能登を実際に訪れ、満足な環境でスポーツができない子どもたちや、そんな子どもたちを支えるボランティア団体の方々と出会った長嶋。能登の子どもたちがスポーツの楽しさを体感する手伝いをするため「ホームランを1本打ったら1万円」「最大500球500万円」のホームラン中継を