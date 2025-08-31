◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年8月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打席凡退して迎えた第4打席は四球を選び、6試合連続出塁とした。第3打席は0―0の5回無死二、三塁の好機。大谷は初球の高めの速球を左翼へ打ち上げて犠飛になるかと思われた。左翼グリエルの送球が三塁ベンチ方向へそれ、三