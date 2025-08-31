歌舞伎俳優の市川團十郎が３０日に更新したブログで、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・高橋海人が、体調不良のためチャリティーパートナーを務める日本テレビ系「２４時間テレビ４８−愛は地球を救う」への生出演を見合わせたことに「残念」と投稿した。團十郎は「今日はライブ、明日は日テレさん」とし、「海人くんご自身が一番悔しいと思います、とても頑張っていたので」と高橋の胸中をおもんぱかった。團十郎は続けて「わたしもと