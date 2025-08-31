「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ−高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）米大リーグのマリナーズなどで活躍し、米国野球殿堂入りしたイチロー氏（５１）が率いるＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮが高校野球女子選抜と試合を行う。巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏と西武、レッドソックスなどでプレーした松坂大輔氏が昨年に続いて参加。今年から元西武、メッツの松井稼頭央氏が新たに加わった。試合前の打撃練習ではイチ