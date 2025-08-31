2025年9月2日(火)より、ハーゲンダッツ「GREEN CRAFT(グリーンクラフト) チョコレート＆マカダミア」が期間限定で新発売!「GREEN CRAFT」シリーズは、植物性ミルクをベースに2021年に誕生したライン。今回は「豆乳チョコレート＆マカダミア」をリニューアルし、さらに美味しく進化した新フレーバーが全国のスーパー、コンビニ、百貨店で登場します♪ 植物性ミ