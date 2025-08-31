東海3県は8月31日も、各地で猛烈な暑さとなっていて、名古屋では最高気温が40度と予想されるなど、熱中症に厳重な警戒が必要です。31日午前11時半時点の最高気温は、三重県の松阪市粥見で36.9度、名古屋市で36.8度、豊田市で36.6度、大府市で36.5度など、すでに各地で猛暑日となっています。日中の予想最高気温は名古屋で40度、岐阜で39度など、記録的な暑さとなる見込みです愛知県と三重県には「熱中症警戒アラート