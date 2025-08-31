加藤登紀子プロデュースによる「渡り鳥の子守唄」をリリースしたNozomi Lyn（ノゾミ・リン）が、中国ハルビンで行われた「加藤登紀子コンサート2025 in Harbin with ハルビン交響楽団」に出演し、同曲を初披露した。日本人の父と中国人の母を持つ彼女のルーツである中国で歌ったことや加藤登紀子との出会いを聞いた。（写真提供：Nozomi Lyn以下すべて）【写真】ギターの演奏も* * * * * * *加藤登紀子さんのコンサートに出演し