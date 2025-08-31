◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクの牧原大成がプロ15年目で自身初の月間MVPを射程圏内に捉えている。自己最長タイの16試合連続安打中。8月は1試合を残し、23試合に出場。パ・リーグトップの打率4割7厘に加え、3本塁打、18打点、3盗塁をマーク。安打数37もリーグトップだ。さらに31日のロッテ戦で上積みできるか。打者部門のライバルはオリックスの中川圭太が18試合で打率4割、4本塁打、8打点をマーク