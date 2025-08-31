障害者を支援しようと、岡山県総社市の就労支援事業所で作られたデニムトートバッグのプレゼントキャンペーンが、あす（9月1日）から始まります。 【写真を見る】就労支援事業所で作られた世界に一つだけのデニムトートバッグをプレゼント障害者を支援するキャンペーン1日から【岡山】 キャンペーンは、障害者の雇用と岡山デニムのPRにつながればと、キリングループと大黒天物産が毎年行