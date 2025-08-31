幼いころから空気を読むのが上手く社交的。いつも相談される側だったというライターの青山ゆみこさん。ところが50歳手前で心と体がぽきんと折れ、話すこと、聞くことがそれまでのようにできなくなります。仕事どころか生活さえままならない日々のなかで、言葉を取り戻すための第一歩として始めたのが、漫画家・細川貂々さんとの会話でした。そして二人の「おしゃべり」がきっかけとなって生まれたのが、間もなく刊行される『