米女子ゴルフツアー「ＦＭ選手権」３日目（３０日＝日本時間３１日、マサチューセッツ州ノートンのＴＰＣボストン＝パー７２）は第２ラウンド（Ｒ）残りから再開され、９位で予選を突破した古江彩佳（２５＝富士通）は第３Ｒで７バーディー、１ボギーの６６と伸ばし、通算１３アンダーの６位に浮上した。古江は「落ち着いてラウンドできてチャンスで（バーディーを）取っていけたり、ミドルパットが入ってくれた」と振り返った