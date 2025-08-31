複数の米メディアが３０日（日本時間３１日）、レッドソックスが守護神のアロルディス・チャップマン投手（３７）と来季以降の契約延長で合意したと報じた。キューバ出身の左腕は今季ここまで５７試合に登板して２６セーブ、防御率１・０４、奪三振率１２・８１という圧巻の成績をマーク。充実のシーズンを送り、自身８度目のオールスター選出も果たした。２０１０年にＭＬＢ史上最速１０５・８マイル（約１７０・３キロ）を記録