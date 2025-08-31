千葉市稲毛区に行列が絶えない北朝鮮料理店がある。切り盛りするのは2015年に北朝鮮から命懸けで脱出した文蓮姫（ムン・ヨンヒ）さん（34）。北朝鮮で料理人だった母の味を受け継ぎ、ソウルで出会った日本人の夫・勝又成（かつまた・しげる）さん（35）とともに店を開いた。言葉も文化も違う地で始めた店がなぜ支持されるのか。料理への情熱と、夢を叶えた物語を聞いた。 【画像】文さんの夫との2ショット写真と行列の絶え