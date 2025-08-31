【プロレス蔵出し写真館】今から３０年前の１９９５年（平成７年）８月２４日、日本プロレス史にさんぜんと輝く対抗戦が?現場監督?長州力の?ひと言?で決定した。新日本プロレス事務所で会見を開いた長州は、電話をかけてきた営業部員に叫んだ。「よし、（ドームを）押さえろ！」この瞬間、東京ドームで新日本プロレスｖｓＵＷＦインターナショナルの対抗戦が決まった。電話をかけてきた営業部員は上井文彦氏。「長州さんから