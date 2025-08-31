JR九州のロゴマーク31日午前9時50分ごろ、宮崎県日南市のJR日南線飫肥―日南間の踏切で、油津発宮崎行き列車（1両編成）と軽乗用車が衝突した。JR九州によると、乗客乗員8人にけがはない。日南署によると、軽乗用車を運転していた男性は心肺停止状態だといい、身元確認を急いでいる。現場は警報機はあるが遮断機のない踏切。事故を受け、JR九州は列車の運行を見合わせた。