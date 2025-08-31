■これまでのあらすじありさは母を置いて実家を出てしまったことを今でも後ろめたく思っていて、時々母の夢にうなされる。そんな自分を受け入れてくれる彼氏は、ありさにとって救いだった。しかし彼は売れない芸人で、生活費をまったく払ってくれない。ある日、何もせず家にいた彼に少しでもお金を出してほしいと伝えると、彼は急にキレ始める。ありさの生い立ちを慰めてあげてるのに思いやりのない女だと言われると、ありさは何も