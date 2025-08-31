明治安田J2リーグロアッソ熊本は30日、アウェイで富山と対戦。体調不良で主力を欠く中、前半33分、味方のシュートのこぼれ球に松岡が合わせてゴール。 松岡の今季初得点を守り切り約4か月ぶりにアウェイで白星です。