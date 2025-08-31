お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）が31日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）から「ヤダ！」と言われてしまった髪型を披露した。庄司は「本日の朝ミキティにヤダ！今の髪型すごい嫌いって言われました」と明かし、スタイリングをしていない自身がほほえんだショットを披露。さらに「長女からも嫌いと言われた…」と嘆きつつ「でも笑ってたから良い朝だと思う」と結んだ。フォロワーからは「