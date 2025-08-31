元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが３１日放送のＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）にゲスト出演。ネット情報の怖さについて自身の体験から語る一幕があった。この日の番組では日本政府が主導したアフリカ開発会議で「ＪＩＣＡアフリカ・ホームタウン」として千葉・木更津市とナイジェリア、新潟・三条市とガーナ、愛媛・今治市とモザンビーク、山形・長井市とタンザニアが交流を図っていくと発表さ